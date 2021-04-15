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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Два ВАЗа не разъехались у АЗС в Донецке

Два ВАЗа не разъехались у АЗС в Донецке
Фото предоставили в ГИБДД Донецка.

происшествия

Два ВАЗа не разъехались у АЗС в Донецке

Елена Жукова
Опубликовано

Значительные повреждения получили столкнувшиеся на ул. Королева «девятка» и ВАЗ-2107. Пострадавший пассажир «семерки» всего лишь рассек бровь.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 15 апреля  – «ПИК». Как сообщили в ГИБДД Донецка, ДТП случилось около 10 часов 15 апреля в районе АЗС «Газпром». 62-летний водитель «девятки» хотел повернуть на заправочную станцию и не убедился в безопасности маневра. В это время водитель ВАЗ-2107 двигался прямо и не успел затормозить.

В результате аварии молодой пассажир «семерки» обратился за медицинской помощью.

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