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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

9 мая в Донецке пройдет без гала-концерта, каши и салюта

9 мая в Донецке пройдет без гала-концерта, каши и салюта
Форма проведения всероссийской акции «Бессмертный полк» пока уточняется.

культура

9 мая в Донецке пройдет без гала-концерта, каши и салюта

Елена Жукова
Опубликовано

Всех участников Великой Отечественной творческая фронтовая бригада отдела культуры города поздравит на дому. На праздничный митинг в городском парке пригласят ограниченное число участников – эпидемические ограничения еще действуют.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 15 апреля – «ПИК». По информации отдела культуры Донецка, в этом году не состоится традиционный смотр строя и песни, в парке не будут кормить солдатской кашей из полевой кухни и вечером не прогремит привычный праздничный салют.
Но горожане по-прежнему могут возложить цветы к памятникам и лично поздравить ветеранов.
В преддверии Дня Победы в поселках Донецка пройдут концерты клубных учреждений. 27 апреля стартует легкоатлетический пробег «Георгиевская ленточка».
Пока уточняется форма проведения всероссийской акции «Бессмертный полк». Не решено, состоится ли традиционное шествие или акция пройдет в онлайн-формате.
В День Победы в городском парке будут размещены выставки, школьники и студенты организуют вахту памяти около мемориала «Они сражались за Родину». А вечером проведут патриотическую акцию «Свеча памяти».

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