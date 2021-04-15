Всех участников Великой Отечественной творческая фронтовая бригада отдела культуры города поздравит на дому. На праздничный митинг в городском парке пригласят ограниченное число участников – эпидемические ограничения еще действуют.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 15 апреля – «ПИК». По информации отдела культуры Донецка, в этом году не состоится традиционный смотр строя и песни, в парке не будут кормить солдатской кашей из полевой кухни и вечером не прогремит привычный праздничный салют.

Но горожане по-прежнему могут возложить цветы к памятникам и лично поздравить ветеранов.

В преддверии Дня Победы в поселках Донецка пройдут концерты клубных учреждений. 27 апреля стартует легкоатлетический пробег «Георгиевская ленточка».

Пока уточняется форма проведения всероссийской акции «Бессмертный полк». Не решено, состоится ли традиционное шествие или акция пройдет в онлайн-формате.

В День Победы в городском парке будут размещены выставки, школьники и студенты организуют вахту памяти около мемориала «Они сражались за Родину». А вечером проведут патриотическую акцию «Свеча памяти».