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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске от ковида привито более трех тысяч человек

В Каменске можно записаться на прививку от ковида

здоровье

В Каменске от ковида привито более трех тысяч человек

В Каменске от ковида привито более трех тысяч человек

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Опубликовано

По состоянию на 13 апреля в листе ожидания на вакцинацию зарегистрировано 750 горожан.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 13 апреля – «ПИК». Ситуация с коронавирусной инфекцией в Каменске продолжает оставаться напряженной. По данным санитарной карты области от 12 апреля, наш город находится в желтой зоне по заболеваемости ковидом. Общее количество больных коронавирусом в городе с 9 апреля 2020 года по 13 апреля 2021 года составило 3101 человек.  

С целью снижения заболеваемости в городе продолжается прививочная кампания. По состоянию на 13 апреля в Каменске вакцинировано первой дозой – 3461 человек, второй – 2048. Всего поступило 4600 доз (9200 на 2 этапа) вакцины «Спутник V».        

К слову, Минздрав намерен включить вакцинацию против коронавируса в национальный календарь профилактических прививок. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ассоциацию юристов России. Это приравняет COVID-19 к кори, столбняку и гепатиту и официально сделает прививку обязательной для людей социально значимых профессий – прежде всего для медиков и педагогов.

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Автор: 14.04.2021
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