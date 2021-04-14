14 апреля родители, чьи дети занимаются дзюдо и самбо в спортивной школе Олимпийского резерва № 1, побывали на личном приеме у главы администрации Каменска Владимира Шевченко.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 14 апреля — «ПИК». В ходе общения, состоявшегося в удаленном режиме через систему «Универсальное рабочее место», представитель родительского комитета Игорь Волченский обозначил несколько проблем, мешающих детям полноценно заниматься борьбой и самбо.

В том числе:

необходимость покупки нового покрытия в спортзал, который находится в полуподвальном помещении здания на углу ул. Ленина и пр. К. Маркса

недостаток спортивного оборудования для занятий борьбой в спортивном зале «Олимпийский» на ул. Ученической.

В. Шевченко заверил И. Волченского в том, что в ближайшее время посетит оба спортзала, чтобы выяснить реальные возможности решения этих проблем.

— Я всегда приветствую развитие спорта. Считаю, что спорт — это единственная возможность убрать молодежь с улиц и воспитывать здоровое общество. Я не вижу никаких проблем. Пока я вижу лишь амбиции некоторых руководителей, — заявил глава администрации в ходе личного приема.

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