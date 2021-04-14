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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Из Донецка в Волгодонск пойдет утренний автобус

Из Донецка в Волгодонск пойдет утренний автобус

транспорт

Из Донецка в Волгодонск пойдет утренний автобус

Из Донецка в Волгодонск пойдет утренний автобус

Елена Жукова
Опубликовано

Ежедневные рейсы в 5.50 стартуют от остановочного пункта в Донецке с 16 апреля, сообщил представитель ООО «Автолайн», владеющего остановочным пунктом.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 14 апреля  – «ПИК». Известно, что рейсы организует волгодонский перевозчик.

Автобус теперь будет курсировать дважды в день, отправляясь из Донецка в 5.50 и 15.00.

Маршрут проходит через Каменск-Шахтинский, Белую Калитву, ст. Тацинскую, Морозовск, Цимлянск. Подробности можно уточнять у диспетчера донецкого остановочного пункта по телефону: +7 (908) 194-16-98.

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Автор: 14.04.2021
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