Ежедневные рейсы в 5.50 стартуют от остановочного пункта в Донецке с 16 апреля, сообщил представитель ООО «Автолайн», владеющего остановочным пунктом.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 14 апреля – «ПИК». Известно, что рейсы организует волгодонский перевозчик.

Автобус теперь будет курсировать дважды в день, отправляясь из Донецка в 5.50 и 15.00.

Маршрут проходит через Каменск-Шахтинский, Белую Калитву, ст. Тацинскую, Морозовск, Цимлянск. Подробности можно уточнять у диспетчера донецкого остановочного пункта по телефону: +7 (908) 194-16-98.