анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 14 апреля
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 15-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Е. Погурец: «Забирайте!» Что ответил глава администрации Каменска хозяину «Истока» и городских канализационных сетей в ответ на предложение забрать самый негодный участок коллектора — больше 3 километров. »2
- Каменску долги мешают. Если коммерческий долг города получится заменить бюджетным, то город сможет начать выбираться из муниципальной нищеты. /4-5
- Мусорный полигон закрыли. И теперь каменские бытовые отходы отвозят в Зверево. Временно или постоянно, пока неизвестно. /3
- Будут судить за драму на охоте. 3 декабря в Дубовой балке два охотника испытывали дорогой девайс. »6-7
- Взялись за детские площадки. Каменская прокуратура проверила детские площадки во дворах домов. Нарушения нашли чуть ли не на всех игровых объектах /9
- Набережную отмыли и засадили. В минувшую пятницу на набережной высадили молодые деревья. Впервые за всю каменскую историю кампании древонасаждения сажали не на «отвяжись», а по всем правилам. /10
- За плохие заплаты на дорогах города будет расплата. В этом году на ямочный ремонт дорог будет потрачено почти 130 млн руб. Полтинник уже разыграли, теперь надо ждать обещанные губернаторские миллионы. Подрядчикам придется несладко — за каждую некачественно заделанную яму они заплатят рублем. /11
- Диктуют всем: мужчины, вам тоже. В этом году многие каменчане отказались от традиционной проверки своей грамотности в аудиториях из-за санитарно-эпидемиологической обстановки и писали «Тотальный диктант» дома — онлайн. Но 42 человека, вооружившись масками, все же рискнули. /12
- Как не стать обвешенным. Все чаще в «ПИК» жалуются каменчане на то, что в торговых залах нет весов, они только у кассира. Должны ли стоять весы в магазине самообслуживания и как избежать обмана на весах у частника? Рассказываем. /16
- В Каменске серьезно возьмутся за бокс. Денежным вознаграждением и памятными призами поддержала одаренного боксера, воспитанника тренера Олега Головкова (СШОР № 2) Максима Максименцева, общественная организация «Федерация бокса Каменска». /35