Как отмечается этот праздник в России? Широко. Фильмы, передачи, разговоры и мероприятия сегодня только об этом.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 12 апреля – «ПИК». Ведь 2021 год — юбилейный: ровно 60 лет назад Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. 12 апреля 1961 года на космическом корабле «Восток-1» за 108 минут он облетел планету Земля. Кстати, в Каменске есть свой Гагарин. Памятник советскому космонавту был установлен в одноименном парке им. Гагарина в 2016 году.

В Каменске об этом празднике постарались тоже не забыть. Широкомасштабных мероприятий в связи с санитарными требованиями в городе не проводили, но к космической пространству прикоснулись хоть и в закрытом формате, зато грандиозно.

Например, утром 12 апреля в фойе школы № 9 всех учеников встречал «космонавт» в скафандре Денис Болдырев, ученик 9 «А» и огромная космическая экспозиция.