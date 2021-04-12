С весенним теплом в городе начали активизироваться клещи. По мнению специалистов, этих кровососущих в этом году будет очень много.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 12 апреля – «ПИК». Теперь, отправляясь на кладбища, в городские парки, пляжи, нужно соблюдать осторожность – велик шанс подцепить изголодавшегося клеща.

По данным помощника энтомолога каменского филиала Центра гигиены и эпидемиологии Ирины Горбачевой, по состоянию на 12 апреля договора на обработку вышеперечисленных территорий с организациями не заключены. Но есть и хорошая новость: сегодня в городе нет ни одного укушенного клещами. Напомним, клещи являются переносчиками таких опасных заболеваний, как боррелиоз, конго-крымская геморрагическая лихорадка, лихорадка западного Нила, туляремия и т. д.