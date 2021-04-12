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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске частные дома затопило химическими отходами

ЖКХ

В Каменске частные дома затопило химическими отходами

Пострадали по меньшей мере три домовладения.

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Прорыв коллектора на ул. Профильной произошел 12 апреля.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 12 апреля – «ПИК». Это уже второй случай за последние два месяца. Каменчане обратились в редакцию «ПИКа» с просьбой привлечь к их проблеме администрацию города и контролирующие органы.

— Мы боимся, что в этот раз опять все закопают, отчитаются, что все исправлено, а через неделю эта труба снова рванет. Вы поймите, это же заводской коллектор! Этой дрянью пропитались посадки, сады и подвалы. Кто нам поможет и возместит убытки? 

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Автор: 06.04.2021
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