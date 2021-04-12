Прорыв коллектора на ул. Профильной произошел 12 апреля.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 12 апреля – «ПИК». Это уже второй случай за последние два месяца. Каменчане обратились в редакцию «ПИКа» с просьбой привлечь к их проблеме администрацию города и контролирующие органы.

— Мы боимся, что в этот раз опять все закопают, отчитаются, что все исправлено, а через неделю эта труба снова рванет. Вы поймите, это же заводской коллектор! Этой дрянью пропитались посадки, сады и подвалы. Кто нам поможет и возместит убытки?