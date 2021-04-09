Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске в районе понтона потушили камыш

В Каменске в районе понтона потушили камыш

происшествия

В Каменске в районе понтона потушили камыш

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Возгорание площадью примерно 30 метров удалось потушить 9 апреля к 18.00 благодаря старо-станичному добровольческому отряду. Кто именно поджег камыш, неизвестно.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 апреля – «ПИК». По словам спасателей, специальный поджог с целью уничтожения сухой травы исключен.

В Каменске в районе понтона потушили камыш

– В таких случаях, как правило, имеются несколько очагов возгорания, а здесь место, откуда начал заниматься огонь, было одно, – пояснил один из добровольцев Александр Муравлев.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике происшествия

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Ваше мнение



Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 7 апреля

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 7 апреля

Автор: 06.04.2021
Реклама
Реклама

Популярное

В Донецке заработало новое швейное производство

бизнес

В Донецке заработало новое швейное производство

Детский сад в Старой Станице проверяют прокуратура и Роспотребнадзор

образование

Детский сад в Старой Станице проверяют прокуратура и Роспотребнадзор

В Каменске владелицу автомобиля, перегородившего дорогу скорой помощи, нашли и оштрафовали

происшествия

В Каменске владелицу автомобиля, перегородившего дорогу скорой помощи, нашли и оштрафовали

Каменчанка лишилась 30 тысяч рублей, пытаясь продать клетку для попугая

происшествия

Каменчанка лишилась 30 тысяч рублей, пытаясь продать клетку для попугая

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 7 апреля

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 7 апреля

Реклама
Вверх