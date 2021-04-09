Возгорание площадью примерно 30 метров удалось потушить 9 апреля к 18.00 благодаря старо-станичному добровольческому отряду. Кто именно поджег камыш, неизвестно.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 апреля – «ПИК». По словам спасателей, специальный поджог с целью уничтожения сухой травы исключен.

– В таких случаях, как правило, имеются несколько очагов возгорания, а здесь место, откуда начал заниматься огонь, было одно, – пояснил один из добровольцев Александр Муравлев.