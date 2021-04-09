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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Украинка шла через границу в Донецке в 13 куртках

Украинка шла через границу в Донецке в 13 куртках
Фото пресс-службы ЮТУ.

происшествия

Украинка шла через границу в Донецке в 13 куртках

Елена Жукова
Опубликовано

Направляясь пешком на территорию Украины через МАПП «Донецк», 37-летняя гражданка примотала скотчем к телу 13 демисезонных курток, чтобы не декларировать товар. Но вещи оказались не ее.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 9 апреля  – «ПИК». По информации пресс- службы Южного таможенного управления, нарушительница призналась, что незнакомая женщина предложила ей вознаграждение за перемещение товара через границу. О необходимости декларировать вещи она знала, но тем не менее рискнула.

Сотрудники таможенного поста совместно с пограничниками обнаружили спрятанные товары, несмотря на то что куртки были утрамбованы между слоями одежды.

В отношении нарушительницы возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля способом, затрудняющим обнаружение товаров). 

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