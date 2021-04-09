Направляясь пешком на территорию Украины через МАПП «Донецк», 37-летняя гражданка примотала скотчем к телу 13 демисезонных курток, чтобы не декларировать товар. Но вещи оказались не ее.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 9 апреля – «ПИК». По информации пресс- службы Южного таможенного управления, нарушительница призналась, что незнакомая женщина предложила ей вознаграждение за перемещение товара через границу. О необходимости декларировать вещи она знала, но тем не менее рискнула.

Сотрудники таможенного поста совместно с пограничниками обнаружили спрятанные товары, несмотря на то что куртки были утрамбованы между слоями одежды.

В отношении нарушительницы возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля способом, затрудняющим обнаружение товаров).