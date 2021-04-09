Огонь, который, потушили добровольцы возле понтона сегодня днем, по всей видимости, перекинулся на траву на обмелевшем островке Донца (в районе ул. Ковалева).

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 апреля – «ПИК». Возгорание пока не локализовано, спасателям не подъехать к горящему камышу.

Я и еще четверо спасателей сейчас находимся здесь, на берегу реки. Ситуация под контролем. Жилому массиву ничего не угрожает, — комментирует начальник Управления ГО и ЧС Юрий Плотников.