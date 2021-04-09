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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Спасатели пытаются потушить пожар на берегу Донца

происшествия

Спасатели пытаются потушить пожар на берегу Донца

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Огонь, который, потушили добровольцы возле понтона сегодня днем, по всей видимости, перекинулся на траву на обмелевшем островке Донца (в районе ул. Ковалева).

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 апреля – «ПИК». Возгорание пока не локализовано, спасателям не подъехать к горящему камышу.

Я и еще четверо спасателей сейчас находимся здесь, на берегу реки. Ситуация под контролем. Жилому массиву ничего не угрожает, — комментирует начальник Управления ГО и ЧС Юрий Плотников.

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