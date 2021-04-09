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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Новый детский сад в Каменске обещают сдать вовремя

Новый детский сад в Каменске обещают сдать вовремя

образование

Новый детский сад в Каменске обещают сдать вовремя

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

9 апреля совещание по поводу строительства нового детского сада в Каменске состоялось на территории строящегося объекта.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 апреля – «ПИК». Напомним, ранее городская прокуратура выявила нарушения при строительстве дошкольного учреждения, которое должно появиться на ул. Освобождения в рамках национального проекта. Подрядчик отставал от календарного графика на два месяца. Выполнив работы на 10 млн руб., неосвоенными оставались 5.

— Сегодня мы провели совещание совместно с главой администрации города В. Шевченко, главным архитектором С. Цепляевым и руководителем компании-застройщика ООО «Донстрой» А. Богером. Мы пристально следим за графиком выполнения работ и своевременной выплатой денег рабочим за выполненную работу. Ранее выявленные нами нарушения администрация города и застройщик устраняют в полном объеме, — комментирует старший помощник городского прокурора Наталья Громченко

Муниципальный контракт между администрацией Каменска и застройщиком ООО «Донстрой» был заключен 17 июля 2020 года. Цена составила почти 107 млн руб. (в том числе 10 млн — из федерального бюджета, 82 млн — из областного и чуть больше 15 млн — из местного). Сдать новый детский сад должны в конце октября 2021 года.

  • Новый детский сад в Каменске обещают сдать вовремя
  • Новый детский сад в Каменске обещают сдать вовремя
  • Новый детский сад в Каменске обещают сдать вовремя
  • Новый детский сад в Каменске обещают сдать вовремя
  • Новый детский сад в Каменске обещают сдать вовремя
  • Новый детский сад в Каменске обещают сдать вовремя
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