9 апреля совещание по поводу строительства нового детского сада в Каменске состоялось на территории строящегося объекта.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 апреля – «ПИК». Напомним, ранее городская прокуратура выявила нарушения при строительстве дошкольного учреждения, которое должно появиться на ул. Освобождения в рамках национального проекта. Подрядчик отставал от календарного графика на два месяца. Выполнив работы на 10 млн руб., неосвоенными оставались 5.

— Сегодня мы провели совещание совместно с главой администрации города В. Шевченко, главным архитектором С. Цепляевым и руководителем компании-застройщика ООО «Донстрой» А. Богером. Мы пристально следим за графиком выполнения работ и своевременной выплатой денег рабочим за выполненную работу. Ранее выявленные нами нарушения администрация города и застройщик устраняют в полном объеме, — комментирует старший помощник городского прокурора Наталья Громченко.

Муниципальный контракт между администрацией Каменска и застройщиком ООО «Донстрой» был заключен 17 июля 2020 года. Цена составила почти 107 млн руб. (в том числе 10 млн — из федерального бюджета, 82 млн — из областного и чуть больше 15 млн — из местного). Сдать новый детский сад должны в конце октября 2021 года.