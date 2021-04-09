9 апреля с самого утра на набережной Каменска развернулись грандиозные работы, названные Днем древонасаждения.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 9 апреля – «ПИК». В благоустроительных работах принимают участие депутаты городской думы в главе с председателем-главой города Михаилом Ухиным, сотрудники администрации, включая замглавы Александра Срыбного, работники муниципальных предприятий и горожане добровольцы. С подвозом воды и поливом помогают пожарные ПЧ 27. Ожидается приезд главы администрации Владимира Шевченко.

168 деревьев ясеня и акации предоставил Каменску создатель парка «Лога» предприниматель Сергей Кушнаренко. Саженцы крепкие – около четырех метров в высоту. Чтобы они прижились и были защищены от ветра – забили порядка четырехсот кольев. Саженцы закрепили в лунках в соответствии со стандартами древонасаждения.

Впоследствии на центральных клумбах планируется посадить хвойные деревья – ели, а в дальнейшем – цветы.