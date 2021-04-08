Местные инвесторы с опытом в швейном деле взялись за реализацию проекта по созданию цеха для пошива спецодежды. ООО «Калина» 15 марта официально стало резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Донецк», а с 1 апреля фактически начало выпуск продукции.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 8 апреля – «ПИК». Как рассказал «ПИКу» один из учредителей предприятия Владимир Калинин, несколько лет его работы на аналогичном производстве в Тамбове дали возможность получить опыт и стимул организации своего цеха в родном городе.

ООО «Калина» учредили в январе 2021 года, приобрели помещение бывшего цеха памятников в промзоне на ул. Урицкого, закупили десять швейных машин, ножи для раскроя ткани и пр. на сумму более 1 млн руб. Пока на производстве заняты пять человек. В течение первого года работы резидент ТОСЭР должен создать 14 рабочих мест и вложить не менее 2,5 млн рублей в развитие предприятия. Всего планируется инвестировать 4,2 млн руб.

В заказах недостатка нет – спецодежда очень востребована. Крупные компании столицы, такие как ГК «Сириус», которые производят и реализуют спецодежду для всех сезонов – от экипировки силовых структур, охотников, рыболовов, медиков до пищевой промышленности, сферы обслуживания и т.д., могут на годы загрузить заказами мелкие цеха периферии. Лишь бы качество пошива отвечало их требованиям. Для этого швейники сначала изготавливают мелкие партии, как это делает сейчас ООО «Калина», которому ГК «Сириус» заказала 500 жилетов. Если заказчик одобрит пошив, дончане получат контракт на 10 тыс. жилетов – то есть на год работы.

Главная проблема цеха – кадры. Лучших швей разобрали другие производственники, а в Донецке работают несколько швейных цехов разной направленности. «Калина» надеется на ближних соседей, которых готова возить на работу своим транспортом.

ООО «Калина» стало пятым резидентом ТОСЭР «Донецк».