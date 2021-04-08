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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Победителей космического диктанта наградят экскурсией в «Роскосмос»

Победителей космического диктанта наградят экскурсией в «Роскосмос»

образование

Победителей космического диктанта наградят экскурсией в «Роскосмос»

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Опубликовано

Накануне Дня космонавтики 11 апреля в 10.00 состоится первый Всероссийский космический диктант. 

МОСКВА, 8 апреля – «ПИК». Проверить свои знания о космосе, а заодно получить интересные призы можно поучаствовав в первом Всероссийском космическом диктанте. Трансляция будет вестись в группе «Космос» в соцсети «ВКонтакте», на сайте центра «Космонавтика и авиация» и на сайте ВДНХ. Найти руководство к действию можно по ссылке. Предполагается, что вопросы диктанта будут озвучивать космонавты МКС, артисты, засветившиеся в фильмах про космос, руководители Роскосмоса и т. д. Победителям обещают полугодовую подписку на VK Combo и другие призы, а также возможность лично побывать на одном из предприятий «Роскосмоса».

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Автор: 06.04.2021
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