9 апреля областное Министерство труда и социального развития организует горячую линию по выплатам компенсаций за путевки для детей в санатории и оздоровительные лагеря.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 8 апреля – «ПИК». Родители могут задать интересующие вопросы теме компенсаций за детский отдых по телефону: +7 (863) 234-00–99. Но время работы горячей линии ограничено – с 14.00 до 16.00.

Напомним, чтобы подать заявление на предоставление бесплатной путевки, необходимо обратиться в УСЗ по месту регистрации ребенка либо в отдел образования, если речь идет о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей или в МФЦ.