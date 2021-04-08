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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

О выплатах за детские путевки расскажут по телефону

О правильной выкладке молочки расскажут по телефону

общество

О выплатах за детские путевки расскажут по телефону

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Опубликовано

9 апреля областное Министерство труда и социального развития организует горячую линию по выплатам компенсаций за путевки для детей в санатории и оздоровительные лагеря.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 8 апреля – «ПИК». Родители могут задать интересующие вопросы теме компенсаций за детский отдых по телефону:  +7 (863) 234-00–99. Но время работы горячей линии ограничено – с 14.00 до 16.00. 

Напомним, чтобы подать заявление на предоставление бесплатной путевки, необходимо обратиться в УСЗ по месту регистрации ребенка либо в отдел образования, если речь идет о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей или в МФЦ.

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Автор: 06.04.2021
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