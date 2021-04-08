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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменские артисты завоевали бронзу на «Театральной весне»

Каменские артисты завоевали бронзу на «Театральной весне»
Роль малышки Раи исполнила юная и очень талантливая актриса Милана Колесникова.

культура

Каменские артисты завоевали бронзу на «Театральной весне»

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Дипломом третьей степени областного фестиваля самодеятельных театральных коллективов и студий художественного слова «Театральная весна 2021» отмечен спектакль «Я не фашист, я немец» каменского народного театра «У Креста». 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 8 апреля – «ПИК». Из-за пандемии в этом году четырнадцатая по счету «Театральная весна» проходила в онлайн формате. В культурном мероприятии приняли участие театральные коллективы из 31 донского муниципалитета. Театральные работы оценивались по предоставленным видеоматериалам. Театр «У Креста» представил свою новую постановку «Я не фашист, я немец». Режиссировал спектакль руководитель театра Арташес Меграбян. Сценарий написала исполнительница одной из ключевых ролей Анастасия Надиенко. По решению жюри, театр «У Креста» завоевал третье место в номинации «Драматический спектакль». 

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Автор: 06.04.2021
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