Дипломом третьей степени областного фестиваля самодеятельных театральных коллективов и студий художественного слова «Театральная весна 2021» отмечен спектакль «Я не фашист, я немец» каменского народного театра «У Креста».

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 8 апреля – «ПИК». Из-за пандемии в этом году четырнадцатая по счету «Театральная весна» проходила в онлайн формате. В культурном мероприятии приняли участие театральные коллективы из 31 донского муниципалитета. Театральные работы оценивались по предоставленным видеоматериалам. Театр «У Креста» представил свою новую постановку «Я не фашист, я немец». Режиссировал спектакль руководитель театра Арташес Меграбян. Сценарий написала исполнительница одной из ключевых ролей Анастасия Надиенко. По решению жюри, театр «У Креста» завоевал третье место в номинации «Драматический спектакль».