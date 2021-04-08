31-летний мужчина проведет в тюрьме строгого режима почти четыре года.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 8 апреля — «ПИК». Жителя мкр. Лиховского осудили по одиннадцати эпизодам, связанным с хищением товаров в магазинах. Мужчина в течение трех месяцев умудрялся выносить из супермаркетов, не расплатившись, бутылки со спиртным, шоколад, конфеты, парфюм, электроинструменты.

Подсудимый в судебном заседании с предъявленными ему обвинениями согласился, свою вину признал полностью. При назначении вида и размера наказания суд учитывал в том числе и данные о личности подсудимого — ранее судимого и характеризующегося по месту жительства отрицательно. Подсудимому назначили наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, — комментирует помощник каменского городского прокурора Антон Никитенко.