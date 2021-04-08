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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчанин получил реальный срок за 11 совершенных им преступлений

Комментирует помощник каменского городского прокурора Антон Никитенко.

происшествия

Каменчанин получил реальный срок за 11 совершенных им преступлений

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

31-летний мужчина проведет в тюрьме строгого режима почти четыре года.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 8 апреля — «ПИК». Жителя мкр. Лиховского осудили по одиннадцати эпизодам, связанным с хищением товаров в магазинах. Мужчина в течение трех месяцев умудрялся выносить из супермаркетов, не расплатившись, бутылки со спиртным, шоколад, конфеты, парфюм, электроинструменты.

Подсудимый в судебном заседании с предъявленными ему обвинениями согласился, свою вину признал полностью. При назначении вида и размера наказания суд учитывал в том числе и данные о личности подсудимого — ранее судимого и характеризующегося по месту жительства отрицательно. Подсудимому назначили наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, — комментирует помощник каменского городского прокурора Антон Никитенко.

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Автор: 06.04.2021
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