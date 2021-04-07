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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Детский сад в Старой Станице проверяют прокуратура и Роспотребнадзор

Детский сад в Старой Станице проверяют прокуратура и Роспотребнадзор

образование

Детский сад в Старой Станице проверяют прокуратура и Роспотребнадзор

Детский сад в Старой Станице проверяют прокуратура и Роспотребнадзор

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

7 апреля родители, чьи дети посещают детский сад № 12 «Сказка» в Старой Станице Каменского района, обратились в редакцию газеты «ПИК» с жалобой, пояснив, что сразу у нескольких детей открылась рвота и ухудшилось самочувствие.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 7 апреля – «ПИК».  Копия письменной жалобы родителей есть в редакции. Обратиться в газету их подтолкнуло опасение, что это может быть массовое отравление. По их словам, кого-то из малышей стало тошнить уже вечером 6 апреля после посещения детского сада, у других самочувствие ухудшилось ночью. В больницу, правда, обратились не все, большинство лечились дома.
В детском саду уже начали проверку прокуратура и Роспотребнадзор.

— Мы взяли биоматериалы для проведения лабораторных исследований. Результаты будут получены в ближайшие дни. Только после этого мы сможем говорить о причинах недомогания у детей, — констатировала начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора в Каменске Валентина Тыквинская.

Детский сад в Старой Станице проверяют прокуратура и Роспотребнадзор

По словам каменского городского прокурора Владимира Рымашевского, после поступления информации об обращении воспитанников детского сада в медицинские учреждения с жалобами на расстройство ЖКТ была организована прокурорская проверка.

— Могу сказать, что на промежуточном этапе найдены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, но пока нельзя говорить о том, что именно они стали причиной недомогания у детей. Мы нашли нарушения в действиях руководства дошкольного учреждения, внесли представление и привлекли к административной ответственности заведующую детским садом. Окончательная юридическая оценка действиям должностных лиц будет дана после получения лабораторных исследований, — пояснил Владимир Рымашевский.

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