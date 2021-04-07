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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Брейкеры из Каменска взяли золото по танцевальному спорту

Брейкеры из Каменска взяли золото по танцевальному спорту

спорт

Брейкеры из Каменска взяли золото по танцевальному спорту

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Опубликовано

Всего спортсмены из команды Comix Zone завоевали четыре призовых места на первенстве области по брейкингу.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 7 апреля – «ПИК». Соревнования проходило в ростовском теннисном центре 29 марта. По результатам выступлений 2 место завоевал А. Абрамов (Саныч) в битве 1 vs 1 (возрастная категория 7-9 лет). Также серебряным призером стал К. Сивоконь (Рэйс) (1 vs 1, 16-18 лет). В номинации «профи» выступил Д. Слепокуров (bboy Денирок) ставший обладателем серебра (1 vs 1, старше 19 лет). Золото досталось трио А. Климову (Лекс), М. Потапову (Печенег), Д. Слепокурову (Денирок) (3 vs 3, старше 19 лет). Это одно из первых мероприятий, где оценка выступлений велась по олимпийской системе. Для тех, кто не в курсе, напомним, в 2019 г. Международный олимпийский комитет принял решение о включении брейкинга в программу Олимпийских игр.

  • Брейкеры из Каменска взяли золото по танцевальному спорту
  • Брейкеры из Каменска взяли золото по танцевальному спорту
  • Брейкеры из Каменска взяли золото по танцевальному спорту
  • Брейкеры из Каменска взяли золото по танцевальному спорту
  • Брейкеры из Каменска взяли золото по танцевальному спорту
  • Брейкеры из Каменска взяли золото по танцевальному спорту
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