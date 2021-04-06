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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменск снова попал в желтую зону

Каменск снова попал в желтую зону

здоровье

Каменск снова попал в желтую зону

Каменск снова попал в желтую зону

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Опубликовано

По состоянию на 6 апреля общее количество ковидных больных в городе составило 3024 человека.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 6 апреля – «ПИК». По данным санитарной карты области от 5 апреля, наш город в числе 33 муниципалитетов области попал в желтую зону. По официальным данным, по состоянию на 6 апреля в Каменске зарегистрированы 3024 человека, выздоровели 2838 каменчанин. В рамках прививочной кампании в Каменск поступило 3200 доз вакцины «Спутник V» (6400 доз на 2 этапа). Всего вакцинировано первой дозой 2623 человека, второй – 1876. 

Каменск снова попал в желтую зону

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Автор: 06.04.2021
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