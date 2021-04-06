анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 7 апреля
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 14-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Макияж или операция? После того как губернатор отказался признать наше «лицо города» набережной, там немедленно началась генеральная уборка. Но дальше будет больше. О планах благоустройства рассказал новый сити-менеджер Каменска. »2-3
- Родители провалили ЕГЭ по русскому. Экзамен оказался слишком сложным для родителей выпускников. Но для них-то он пробный… / 12-13
- Каменск попал в «кругосветку». Участники уникальной экспедиции вокруг России на велосипедах сказали, что такого они еще нигде в мире не видели. /4
- Найдена «Тойота» со следами крови. Иномарка принадлежит каменскому поджигателю, который находится в розыске. »3, 5
- Соседи хотят пойти по каменским стопам. Изношенность каменских сетей превышает среднестатистический показатель по области, из-за худой канализации Каменск планомерно уходит под землю. Меж тем ситуация, близкая к катастрофической, сложилась и в других донских городах, включая Ростов. /11
- Разрешите вас переподчинить! Если говорить математически, то каждые пять лет Каменск лихорадят административно-территориальные преобразования. Для обывателя они практически незаметны. Для чиновника — головная боль со сменой печатей, валом документооборота… Для любителей истории — возможность покопаться в неожиданном прошлом Каменска, Ростовской области, других субъектов федерации, республик, даже государств. О чем это мы? /22, 23
- Пушкину и Гоголю не место на помойке. Электронная эпоха потеснила бумажную. Все больше людей используют для чтения всевозможные гаджеты, интернет, и это не могло не сказаться на судьбе печатных книг. Все чаще в редакцию обращаются читатели с просьбой подсказать, куда в Каменске можно пристроить библиотеку. /34