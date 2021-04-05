Видео, которое опубликовал каменчанин в соцсетях, было снято из окон многоэтажки по адресу: ул. Ворошилова, 6А.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 5 апреля – «ПИК». На съемке видно, как медтранспорт с включенными проблесковыми маячками и сиреной остановился во дворе, пытался проехать вперед, но ему мешал какой-то автомобиль. Автор видео сообщает, что скорая была заблокирована не менее пятнадцати минут.

По информации каменского городского прокурора Владимира Рымашевского, городской прокуратурой в ходе мониторинга сети Интернет была выявлена публикация о том, что 3 апреля на выезде из двора был припаркован автомобиль «Мицубиси», который и перегородил проезд машине скорой медицинской помощи.

— По данному факту прокуратурой незамедлительно организована проверка. Нами установлено, что жительница Каменска оставила свое авто на проезжей части и отправилась в магазин совершать покупки. В связи с нарушением правил стоянки владелица автомобиля «Митсубиси» привлечена к административной ответственности, ей назначен штраф 2 тыс. руб., — прокомментировал Владимир Рымашевский.