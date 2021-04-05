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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчанка лишилась 30 тысяч рублей, пытаясь продать клетку для попугая

Комментирует помощник городского прокурора Александр Беляев.

происшествия

Каменчанка лишилась 30 тысяч рублей, пытаясь продать клетку для попугая

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Каменская городская  прокуратура информирует горожан о росте преступлений, связанных с мошенническими схемами списания денежных средств с банковских счетов.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 5 апреля – «ПИК». По информации помощника городского прокурора Александра Беляева, за три месяца 2021 года в Каменске зарегистрировано 44 таких преступления. По области их количество возросло на 23%, по городу — на 10,5%. 

Вот один из примеров. Каменчанка в конце прошлого года выставила на сайте «Авито» объявление о продаже клетки для попугая. Через некоторое время ей позвонил мужчина и выразил желание приобрести его. Попросил женщину сообщить номер ее банковской карты, куда он ей якобы собирается перевести деньги, а также пояснил, что саму клетку заберет таксист. По его просьбе каменчанка сообщила номер своей банковской карты и срок ее действия, затем мужчина попросил оставаться на линии и сказал, что сейчас ей придет СМС-сообщение с кодом, который тоже нужно продиктовать для перевода денежных средств, что она и сделала. После всех манипуляций с ее счета были списаны 31 100 руб. По факту произошедшего заведено уголовное дело, ведется следствие.

Преступники, используя множественные мошеннические схемы, прибегают к различным уловкам. Например, злоумышленники приобретают на специальных интернет-площадках базы данных владельцев банковских карт, содержащие наименование банка, номер телефона, полные ФИО. Кроме того, мошенники стали прибегать к использованию специального программного обеспечения, подменяя номер своего телефона таким образом, что на экранах телефонов граждан высвечиваются реальные номера крупных банков.

— Городская прокуратура с участием одного из крупных банков провела проверку полноты регистрации сообщений о преступлениях данной категории, по результатам которой выявила незарегистрированные случаи совершения преступлений в отношении жителей Каменска. Городской прокурор направил материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, — комментирует А. Беляев.

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