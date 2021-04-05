Каменская городская прокуратура информирует горожан о росте преступлений, связанных с мошенническими схемами списания денежных средств с банковских счетов.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 5 апреля – «ПИК». По информации помощника городского прокурора Александра Беляева, за три месяца 2021 года в Каменске зарегистрировано 44 таких преступления. По области их количество возросло на 23%, по городу — на 10,5%.

Вот один из примеров. Каменчанка в конце прошлого года выставила на сайте «Авито» объявление о продаже клетки для попугая. Через некоторое время ей позвонил мужчина и выразил желание приобрести его. Попросил женщину сообщить номер ее банковской карты, куда он ей якобы собирается перевести деньги, а также пояснил, что саму клетку заберет таксист. По его просьбе каменчанка сообщила номер своей банковской карты и срок ее действия, затем мужчина попросил оставаться на линии и сказал, что сейчас ей придет СМС-сообщение с кодом, который тоже нужно продиктовать для перевода денежных средств, что она и сделала. После всех манипуляций с ее счета были списаны 31 100 руб. По факту произошедшего заведено уголовное дело, ведется следствие.

Преступники, используя множественные мошеннические схемы, прибегают к различным уловкам. Например, злоумышленники приобретают на специальных интернет-площадках базы данных владельцев банковских карт, содержащие наименование банка, номер телефона, полные ФИО. Кроме того, мошенники стали прибегать к использованию специального программного обеспечения, подменяя номер своего телефона таким образом, что на экранах телефонов граждан высвечиваются реальные номера крупных банков.

— Городская прокуратура с участием одного из крупных банков провела проверку полноты регистрации сообщений о преступлениях данной категории, по результатам которой выявила незарегистрированные случаи совершения преступлений в отношении жителей Каменска. Городской прокурор направил материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, — комментирует А. Беляев.