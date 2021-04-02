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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Знаменитый путешественник К. Мержоев с уникальной экспедицией добрался до Каменска

Знаменитый путешественник К. Мержоев с уникальной экспедицией добрался до Каменска

общество

Знаменитый путешественник К. Мержоев с уникальной экспедицией добрался до Каменска

«Такого я еще нигде в мире не видел», – сказал Константин Мержоев, посетив ландшафтный парк «Лога» в Каменском районе.
Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Экспедиция «Россия-2021» 3 марта стартовала из Сочи. Одиннадцать путешественников на велосипедах прокладывают маршрут: от юга страны до северо-востока и обратно. В пути они проведут целый год. Группу ведет опытный кубанский путешественник Константин Мержоев.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 2 апреля – «ПИК». До Каменска участники велозаезда добрались 31 марта. На следующий день в 11.00 часов они уже направились в сторону Миллерова.
В состав основной группы вошли Елена Галко (хронометрист, завхоз), Александр Кащеев (оператор), Юрий Дерезюк (фотограф), Федор Усенко (ремонтник, завснар). Геоморфолог Егор Туляков — из Москвы, журналист Рустам Сиразетдинов — из Уфы, медик Александр Коновалов — из Южно-Сахалинска, блогер Никита Ярков — из Архангельска.
Гости успели посетить военно-патриотический парк «Патриот», что рядом с Каменском, и ландшафтный парк «Лога».

Знаменитый путешественник К. Мержоев с уникальной экспедицией добрался до Каменска

– Великолепно! Ничего подобного я в своей жизни не видел, — восхищался парком Константин Мержоев. — Подобного в мире не существует. Во всяком случае в России и за рубежом я такого не встречал.

Реализовать идею масштабного путешествия стало возможно, когда проект выиграл в конкурсе грантов президента и при поддержке Федерации спортивного туризма России, Министерства просвещения РФ и Русского географического общества.
Планируется, что путешественники доберутся на велосипедах до Мурманска к 6 июня. Дальше на ледоколе команда пройдет по Северному морскому пути до Владивостока. Затем – на автомобилях до Бурятии. Оттуда начнется большой пешеходный этап через хребет Саян, затем сплав по горным рекам. Экспедиторы побывают в Тыве, их путь проследует через Чечню, Ингушетию, Северную Осетию, Карачаево-Черкессию, Архыз, Кавказский биосферный заповедник и Сочи, где экспедиция и завершит свое турне в конце декабря 2021 года.

Знаменитый путешественник К. Мержоев с уникальной экспедицией добрался до Каменска

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