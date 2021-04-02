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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Сити-менеджер Каменска лично контролирует двор, который возмутил губернатора

Сити-менеджер Каменска лично контролирует двор, который возмутил губернатора

ЖКХ

Сити-менеджер Каменска лично контролирует двор, который возмутил губернатора

Валентина Лагутина
Опубликовано

Спустя неделю после приезда губернатора Голубева, 2 апреля, во дворе на пр. Карла Маркса, 18а активно развернулись работы по приведению в порядок контейнерной площадки.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 2 апреля – «ПИК». Напомним, 26 апреля в Каменске с визитом побывал губернатор. Отойдя от запланированного маршрута, он свернул в один из каменских дворов. Там он и увидел все «прелести» реализации национальных реформ в отдельно взятом городе – и мусорной, и дорожной, и «комфортную среду». Местные жители не стушевались – вступили с высоким чином в беседу и выложили ему свое видение проблем. Итогом стало распоряжение губернатора прямо на месте событий: навести порядок во дворе за 10 дней. 

Прошла неделя, есть результаты. Мусорные контейнеры привел в порядок региональный оператор, а «Каменское ДРСУ» асфальтирует территорию.

Глава администрации В. Шевченко и начальник муниципальной инспекции Д. Звягин в пятницу контролировали процесс лично.

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