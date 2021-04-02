Живую рыбу, которую 30-31 марта планировали перевезти на территорию Украины, проверяли сотрудники территориального управления Россельхознадзора в пограничном пункте пропуска «Донецк».

ДОНЕЦК, Ростовская область, 2 апреля – «ПИК». По данным пресс-службы ведомства, инспекторы Россельхознадзора увидели повреждения на поверхности рыб и признаки поражения бактериальными и инфекционными заболеваниями.

Ветеринарно-санитарные требования запрещают экспортировать такой товар, поэтому сотрудники составили акт о нарушениях требований законодательства ЕАЭС и запретили вывоз груза с территории России.