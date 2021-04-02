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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Шесть тонн подозрительного карпа не выпустили из Донецка

Шесть тонн подозрительного карпа не выпустили из Донецка

происшествия

Шесть тонн подозрительного карпа не выпустили из Донецка

Елена Жукова
Опубликовано

Живую рыбу, которую 30-31 марта планировали перевезти на территорию Украины, проверяли сотрудники территориального управления Россельхознадзора в пограничном пункте пропуска «Донецк».

ДОНЕЦК, Ростовская область, 2 апреля – «ПИК». По данным пресс-службы ведомства, инспекторы Россельхознадзора увидели повреждения на поверхности рыб и признаки поражения бактериальными и инфекционными заболеваниями.
Ветеринарно-санитарные требования запрещают экспортировать такой товар, поэтому сотрудники составили акт о нарушениях требований законодательства ЕАЭС и запретили вывоз груза с территории России.

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