0,1% от всех вакцинированных москвичей, а это тысяча человек, заразились коронавирусом.

МОСКВА, 1 апреля – «ПИК». Жертвами коронавируса стали те, у кого после прививки второй дозой прошло более двух недель. Об этом сообщает tass.ru. Уточняется, что 76% заразившихся переносят болезнь в легкой и бессимптомной формах. Но получается, что остается почти четверть заболевших, которые после вакцинации болеют в средней или тяжелой форме. Специалисты утверждают, что иммунитет формируется уже после введения первой вакцины. Вторая прививка усиливает эффект и дает более длительный эффект. Однако формирование иммунитета после вакцинации происходит индивидуально, поэтому необходимо соблюдать все меры предосторожности.

Напомним, разработчики вакцины заявляли, что эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,6%, эффективность против средней или тяжелой степени COVID-19 – 100%.

Согласно санитарной карте, опубликованной донским правительством, с 29 марта Каменск находится в зеленой зоне по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В очереди на вакцинацию стоят более 400 каменчан. Первой дозой вакцинировано более двух тысяч горожан.