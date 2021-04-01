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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Тысяча вакцинированных заболели ковидом после второй дозы

В Донской регион поступила вакцина от коронавируса

здоровье

Тысяча вакцинированных заболели ковидом после второй дозы

Тысяча вакцинированных заболели ковидом после второй дозы

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Опубликовано

0,1% от всех вакцинированных москвичей, а это тысяча человек, заразились коронавирусом.

МОСКВА, 1 апреля – «ПИК». Жертвами коронавируса стали те, у кого после прививки второй дозой прошло более двух недель. Об этом сообщает tass.ru. Уточняется, что 76% заразившихся переносят болезнь в легкой и бессимптомной формах. Но получается, что остается почти четверть заболевших, которые после вакцинации болеют в средней или тяжелой форме. Специалисты утверждают, что иммунитет формируется уже после введения первой вакцины. Вторая прививка усиливает эффект и дает более длительный эффект. Однако формирование иммунитета после вакцинации происходит индивидуально, поэтому необходимо соблюдать все меры предосторожности.

Напомним, разработчики вакцины заявляли, что эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,6%, эффективность против средней или тяжелой степени COVID-19 – 100%.
Согласно санитарной карте, опубликованной донским правительством, с 29 марта Каменск находится в зеленой зоне по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В очереди на вакцинацию стоят более 400 каменчан. Первой дозой вакцинировано более двух тысяч горожан.   

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