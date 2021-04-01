Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Танцоры из Каменска стали международными призерами

Танцоры из Каменска стали международными призерами

культура

Танцоры из Каменска стали международными призерами

Танцоры из Каменска стали международными призерами

Аватар
Опубликовано

Солисты народного хореографического коллектива «Офелия» завоевали два Гран-при, семь золотых и четыре серебряных медали на международном конкурсе искусств «Национальное достояние — 2021».

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 1 апреля – «ПИК». Мероприятие состоялось 28 марта в ростовском доме творчества. В нем приняли более ста участников, которые соревновались в разных номинациях. Каменск представляли 11 солистов в возрасте от 6 до 15 лет из «Офелии» – начинающие и многократные чемпионы Европы. Решением жюри Гран-при присуждено солисту Алексею Калюжному за танец «Яблочко». Вторую награду Гран-при получили солисты Алиса Карпенко и Алексей Калюжный за постановку «У самовара я и моя Маша». Золотыми призерами конкурса стали семь солистов «Офелии», серебряными – четыре. Напомним, руководит НХК «Офелия» Виктория Соболева.  

  • Танцоры из Каменска стали международными призерами
  • Танцоры из Каменска стали международными призерами
  • Танцоры из Каменска стали международными призерами
  • Танцоры из Каменска стали международными призерами
  • Танцоры из Каменска стали международными призерами
  • Танцоры из Каменска стали международными призерами
Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике культура

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Ваше мнение



Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 31 марта

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 31 марта
Автор: 30.03.2021
Реклама
Реклама

Популярное

Василий Голубев находится в Каменске-Шахтинском с рабочим визитом

власть

Василий Голубев находится в Каменске-Шахтинском с рабочим визитом
В Каменском районе военный грузовик слетел с моста через реку Глубокую

происшествия

В Каменском районе военный грузовик слетел с моста через реку Глубокую
Каменчане в один голос потребовали у губернатора дороги

власть

Каменчане в один голос потребовали у губернатора дороги
В Каменске будут судить водителя «четырнадцатой» за смертельное ДТП

происшествия

В Каменске будут судить водителя «четырнадцатой» за смертельное ДТП
Танцоры из Каменска стали четырехкратными чемпионами международного конкурса

культура

Танцоры из Каменска стали четырехкратными чемпионами международного конкурса
Реклама
Вверх