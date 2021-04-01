Солисты народного хореографического коллектива «Офелия» завоевали два Гран-при, семь золотых и четыре серебряных медали на международном конкурсе искусств «Национальное достояние — 2021».

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 1 апреля – «ПИК». Мероприятие состоялось 28 марта в ростовском доме творчества. В нем приняли более ста участников, которые соревновались в разных номинациях. Каменск представляли 11 солистов в возрасте от 6 до 15 лет из «Офелии» – начинающие и многократные чемпионы Европы. Решением жюри Гран-при присуждено солисту Алексею Калюжному за танец «Яблочко». Вторую награду Гран-при получили солисты Алиса Карпенко и Алексей Калюжный за постановку «У самовара я и моя Маша». Золотыми призерами конкурса стали семь солистов «Офелии», серебряными – четыре. Напомним, руководит НХК «Офелия» Виктория Соболева.