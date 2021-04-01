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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На Дону введены новые послабления для спортивных мероприятий

На Дону введены новые послабления для спортивных мероприятий
Фото из архива редакции.

спорт

На Дону введены новые послабления для спортивных мероприятий

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Опубликовано

Теперь зрительские места на открытых спортивных объектах Ростовской области разрешено заполнять на 75%. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 1 апреля – «ПИК». Со 2 апреля в Ростовской области возобновляется проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий на открытых спортивных объектах. Условие, которое необходимо соблюдать, — заполнение не более 75% зрительских мест. Соответствующие изменения внесены 1 апреля, в соответствующее постановление № 272. До этого разрешалось 50-процентное заполнение посадочных мест. 

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