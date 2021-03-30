Каменским городским прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о ДТП, в котором погибла мать и ее 7-летний сын.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 30 марта — «ПИК». Страшная авария случилась поздним вечером 5 июля 2020 года на 937-м километре трассы М4 «Дон» в Каменском районе. Водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-211440, ехал в сторону Москвы по правой полосе федеральной дороги. В салоне находилась его сожительница и ее 7-летний сын. В один момент водитель ВАЗа не справился с управлением и допустил наезд на стоящий на обочине грузовой автомобиль «Скания». Удар был такой силы, что «четырнадцатую» смяло в гармошку.

В результате ДТП погибла 44-летняя пассажирка «четырнадцатой», она скончалась на месте до приезда скорой помощи, смерть мальчика констатировали уже в больнице. Известно, что женщина в момент столкновения сидела на переднем сидении рядом с водителем, ее сын спал на заднем сидении автомобиля.

Перед судом предстанет водитель «четырнадцатой», который обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Статья предусматривает максимальное наказание лишение свободы на срок до семи лет.