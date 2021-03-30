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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Спортсмены из Каменска стали призерами на соревнованиях по тхэквондо

спорт

Спортсмены из Каменска стали призерами на соревнованиях по тхэквондо

Спортсмены из Каменска стали призерами на соревнованиях по тхэквондо

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Воспитанники каменского клуба «Грандмастер» стали обладателями восьми призовых наград на межрегиональном турнире «Кубок города Ессентуки» по олимпийскому тхэквондо.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 30 марта – «ПИК». Соревнования проходили в Ессентуках с 24 по 26 марта. География участников обширна – Ставропольский, Краснодарский край, Ростовская, Самарская, Волгоградская области, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика и т. д. Честь Каменска в Ессентуках отстаивали 12 спортсменов из клуба тхэквондо «Грандмастер». По итогам соревнований победителями в поединках керуги стали: Эвелина Яненко (2 место), Мария Шеверева (2 место), Анастасия Слизкая (3 место). В комплексе пхумсэ лучший результат показал Юрий Кудинов, который стал обладателем золота. Анна Машина завоевала серебро. Бронзовыми призерами соревнований стали Маргарита Романчугова, Мария Корчинова, Ксения Рубанович. Тренирует юных спортсменов 11-кратный чемпион КБР, 4-кратный чемпион ЮФО, обладатель черного пояса Владислав Угай

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Автор: 30.03.2021
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