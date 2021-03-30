анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 31 марта
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 13-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Это не набережная! Нарушив маршрут и свернув в один каменский двор в самом центре города, губернатор наверняка пожалел, что приехал в туфлях… А про «наше все» над Донцом заявил, что набережной это назвать сложно »2-3,4-5
- Приговорили убийцу с проспекта Карла Маркса. Суд назначил наказание каменчанину, который насмерть забил человека прошлым летом. /6
- Крепче за баранку держись теперь. Теперь никакой «детской» площадки. С 1 апреля претендентов на водительские права сразу «погонят» в город. /9
- Доктор Токмаков про женскую болячку. Этим страдают 25% женщин в возрасте до 30 лет; 60% — 40-50 лет; 20% — после 60 лет. »12-13
- Каменску обещаны миллионы на дороги. /4, 10
- От ковида в Каменске продолжают умирать люди. Глава администрации пообещал дооснастить сосудистый центр ЦГБ, Каменск снова в «зеленой» зоне по коронавирусу, очередь на вакцинацию растянулась на несколько сот человек… «ПИК» рассказывает о положении дел с опасным вирусом, вакцинацией и тестированием в городе. /2, 3
- Пуля попала ребенку в щеку. Один мальчишка пришел в гости к другому. Этот другой решил похвастаться перед приятелем — обычное дело для подростков. Когда старшие прибежали на выстрел, было уже поздно… /16
- Кто переворачивает баки? Мусорные площадки на Подскельном регулярно подвергаются нападению неведомых сил. Мало проблем с вечными на-валами мусора вокруг баков, так добавилась еще одна — баки-перевертыши. /11