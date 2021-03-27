Каменская городская прокуратура направила в суд для рассмотрения уголовное дело в отношении жителя мкр. Лиховского, который с помощью смс-сообщения похитил денежные средства с банковского счета жителя г. Зернограда.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 27 марта – «ПИК». Все началось с того, что потерпевший поменял номер телефона, однако в банк, где у него был открыт счет с привязкой к старому абонентскому номеру, об этом не сообщил. Просто добавил новый телефон к списку номеров, с помощью которых можно управлять операциями по счету.

Спустя полгода житель мкр. Лиховской купил в салоне сотовой связи телефон и в подарок получил 2 сим-карты, одна из которых была со старым номером потерпевшего (как известно, операторы связи аннулируют действие договора оказания услуг, если сим-карта не активна в течение нескольких месяцев, и отдают номер телефона другому клиенту).

В итоге сообщения о поступлении и списании денежных средств по счету, к которому был привязан этот номер, из-за беспечности самого потерпевшего стали получать два человека, что приятно удивило преступника, который решил поправить свое материальное положение. Он отправил на номер 900 смс-команду о переводе денежных средств в сумме 4000 руб. на счет своего знакомого, который не был ни о чем осведомлен, но, получив перевод, обналичил деньги и передал их преступнику.

На установление лица, совершившего преступление, ушло несколько месяцев, которые потребовались для получения подробных сведений о движении денежных средств по расчетному счету потерпевшего.

Эта история закончилась благополучно, т.к. преступник найден и предстанет перед судом, а ущерб потерпевшему возмещен в полном объеме. Но, к сожалению, не все подобные преступления удается раскрыть в короткий промежуток времени, ведь подчас преступники используют «серые» сим-карты или их дубликаты.

По информации городского прокурора Владимира Рымашевского, в 2020 году на территории Каменска и Каменского района зарегистрировано около 400 преступлений, совершенных с помощью мобильных телефонов, платежных систем и сети «Интернет». Только за 2 месяца 2021 года зарегистрировано более 30 таких преступлений. Однако нередко потерпевшие сами способствуют совершению таких преступлений.

Важно помнить, что ответственное отношение к данным, которые предоставляются операторам связи и в банк, является залогом безопасности находящихся на банковском счете денежных средств, поэтому при изменении абонентского номера, который привязан к банковскому счету (банковской карте), необходимо обязательно уведомлять банк и исключать из этого списка номера, которые вы не планируете больше использовать.