Все представленные постановки образцового хореографического коллектива «Гранд Па» завоевали золото.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 26 марта – «ПИК». Международный фестиваль-конкурс сценического искусства «Мелодия весны», в котором принял участие «Гранд па», проходил в Ростове при поддержке областного отдела культуры. За победу боролись четыре основных состава каменского хореографического коллектива. По результатам конкурса звание лауреатов первой степени получили малыши в номинации «детский танец» с композицией «Ангелочки». Также золото завоевали младший состав в номинации «народный танец» с постановкой «Жадина» и средний состав в номинации «эстрадный танец» с постановкой «На арене». Наравне с юными дарованиями, на конкурсной сцене дебютировал новый состав «Гранд Па +», куда вошли танцующие мамы. В категории «сеньоры» они стали первыми с танцем «Лунный свет».

Остается добавить, что тренируют мам и детей руководители «Гранд Па» Дарья и Александр Минкевич.