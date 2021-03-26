20 марта в Махачкале проходили межрегиональные соревнования по брейк-данс баттл под названием Dag abnormal jam — 2021.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 26 марта – «ПИК». В спортивном мероприятии приняли участие брейкеры из Махачкалы, Каменска, Ростова, Пятигорска, Ставрополя, Санкт-Петербурга, Москвы и др. уголков страны.

Показав эксклюзив в пластике и акробатике, каменские спортсмены обошли конкурентов и продемонстрировали следующие результаты. В номинации «профи» серебряными призерами в баттлах 2×2 стали Денис Слепокуров (B-boy Denyrock) и Алексей Климов (B-boy Lexx) из Comix zone. В битвах 1×1 в-boy Denyrock также завоевал серебро.