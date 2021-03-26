Ввела реквизиты своей банковской карты и… осталась без денег и без билета.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 26 марта – «ПИК». По информации сотрудников МО МВД России «Каменский», неизвестный, исходя из корыстных побуждений, разместил в интернете сайт-двойник «РЖД» под предлогом продажи билетов. На его удочку попалась каменчанка. 24 февраля она оформила на лжесайте покупку билетов на поезд Каменская — Санкт-Петербург. И сумма оказалась не маленькой — 10 450 руб. А на следующий день, придя в кассу вокзала, она с ужасом обнаружила, что билетов в базе купленных билетов на ее имя нет.

Полицейские призывают граждан быть бдительными. Видов мошенничества немного, но их вариаций достаточное количество, причем все они выгодны для мошенников.

В связи с участившимися случаями мошенничества с 22 марта сотрудники МО МВД России «Каменский» проводят на территории города операцию «Стоп, мошенник». Горожанам раздают памятки с подробными инструкциями, как не попасть на крючок злоумышленников и кратким содержанием существующих современных способов мошенничества. Кроме этого, информация доводится через городскую систему оповещения и звучит в эфире радиостанций и местного телевидения.