26 марта во время официального визита губернатора В. Голубева в Каменск горожанам удалось пробиться к нему и побеседовать неофициально.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 26 марта – «ПИК». Во время визита глава региона неожиданно ушел от запланированного маршрута. В результате такого отклонения он увидел, в каком состоянии находятся каменские дворы (на примере одного, но зато в центре города), пообщался с простыми горожанами.

Люди в один голос жаловались на состояние городских дорог. Рассказали также про негодные детские площадки, отсутствие освещения в мкр. Шахтерском, нерегулярное движение общественного транспорта и замусоренные контейнерные площадки…

К слову, одну из таких площадок губернатор увидел своими глазами во дворе на пр. Карла Маркса. Она была прямо-таки иллюстрацией к проваленной мусорной реформе.

Все вопросы губернатор тут же адресовал недавно избранному главе администрации Владимиру Шевченко, при этом устанавливая сроки устранения проблем.

В свою очередь В. Голубев спросил у жителей, кто из них болел коронавирусом, носят ли маски. В одной конторе даже застукал нарушителей, которые находились на работе без масок.

После завершения тура по городу глава с местными и областными чиновниками ушли совещаться в администрацию без прессы.