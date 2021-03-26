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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Василий Голубев находится в Каменске-Шахтинском с рабочим визитом

власть

Василий Голубев находится в Каменске-Шахтинском с рабочим визитом

Василий Голубев находится в Каменске-Шахтинском с рабочим визитом

Валентина Лагутина
Опубликовано

«Я бы это набережной даже не назвал», — констатировал сегодня губернатор, стоя у Донца на набережной Каменска. Ему вторят каменчане в Instagram «ПИКа»: «Ха. Да Каменск сейчас и городом назвать сложно».

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 26 марта – «ПИК». Сегодня, 26 марта, губернатор Василий Голубев приехал в Каменск, как это было запланировано ранее. Местные власти и пресса встречали делегацию на ул. Народной. Губернаторский кортеж проехал по ул. Героев Пионеров, ул. Ворошилова и пр. Карла Маркса. Заехал с остановкой на набережную, и эта достопримечательность города получила его критическую оценку. Как и двор по адресу: пр. Карла Маркса, 18а.

На приведение его в порядок глава региона дал местным властям 10 дней.

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