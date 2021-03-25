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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Пожар в школе и авария на магистральном водоводе — учения в Донецке

происшествия

Пожар в школе и авария на магистральном водоводе — учения в Донецке

Фото администрации Донецка.

Пожар в школе и авария на магистральном водоводе — учения в Донецке

В городе прошли командно-штабные учения
Елена Жукова
Опубликовано

Итоги ликвидации учебных аварий и ЧП сегодня подводят в Донецке. С 23 по 25 марта здесь проходили учения по отработке действий органов управления городских служб системы МЧС по организации защиты населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 25 марта – «ПИК». Как сообщили в администрации города, 24 марта в течение дня сотрудники ликвидировали условные аварии в системах жизнеобеспечения, проводили тренировку действий региональных и муниципальных служб экстренного реагирования по ликвидации последствий ДТП в сложных погодных условиях. Стоит отметить, что условия эти были как на заказ – весь день снег с дождем.

Аварийная команда МУП «Исток» устраняла порыв на магистральном водопроводе.

К тому же в школе № 4 на пр. Мира произошел пожар – организовали экстренную эвакуацию детей и сотрудников учреждения. На время тушения предполагаемого возгорания в соседней школе № 2 развернули пункт временного размещения пострадавших.

Аналогичные учения 24 марта прошли в Гуково.

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Автор: 24.03.2021
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