В десять школ Донецка поступили 15 аппаратно-программных комплексов для дезинфекции рук с функцией автоматической термометрии и распознавания лиц, сообщает администрация города.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 24 марта – «ПИК». Оборудование направлено в учебные заведения по решению губернатора региона, а приобретал их за счет средств федерального бюджета Минпромторг России. Общая стоимость поступивших в Донецк комплексов – более 3 млн рублей. Такое оборудование поступило и в другие города региона.

Кроме того, ранее в каждом учебном классе были установлены приборы для обеззараживания воздуха, школами закуплены бесконтактные термометры, а также моющие и дезинфицирующие средства.