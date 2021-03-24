Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В школах Донецка поставили «умные» антимикробные комплексы

Фото администрации Донецка.

образование

В школах Донецка поставили «умные» антимикробные комплексы

Елена Жукова
Опубликовано

В десять школ Донецка поступили 15 аппаратно-программных комплексов для дезинфекции рук с функцией автоматической термометрии и распознавания лиц, сообщает администрация города.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 24 марта  – «ПИК».  Оборудование направлено в учебные заведения по решению губернатора региона, а приобретал их за счет средств федерального бюджета Минпромторг России. Общая стоимость поступивших в Донецк комплексов – более 3 млн рублей. Такое оборудование поступило и в другие города региона.

Кроме того, ранее в каждом учебном классе были установлены приборы для обеззараживания воздуха, школами закуплены бесконтактные термометры, а также моющие и дезинфицирующие средства.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике образование

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 24 марта
Автор: 24.03.2021
Реклама
Реклама

Популярное

бизнес

Донецкий завод отошел кредиторам за долги

образование

Новый детский сад в Каменске строят с опозданием

ЖКХ

Донецкий «Исток» наказали за отключения воды

общество

Ибрагим из сериала «Угрюм-река» называет родиной Каменск

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 24 марта
Реклама
Вверх