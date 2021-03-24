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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске стали меньше умирать от туберкулеза

Фото: spiegel.de

здоровье

В Каменске стали меньше умирать от туберкулеза

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Опубликовано

По состоянию на 24 марта в городе зарегистрировано 50 больных туберкулезом, из них 20 пациентов с устойчивым формами. Треть пациентов имеют тяжелую лекарственно-устойчивую форму. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 24 марта – «ПИК». 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом, цель которого – привлечь внимание к опасному заболеванию. Туберкулез по-прежнему является ведущей причиной смертности от инфекционных болезней в мире. Каждый день от этой болезни умирает почти 4500 человек, а почти 30 тысяч заболевают ею. 

По словам начальника Каменского филиала ГБУ РО «Областного клинического центра фтизиопульмонологии» Анатолия Князева, в Каменске, как, впрочем, и в Ростовской области, ситуация стабильная, показатели указывают на снижение заболеваемости. В 2019 году впервые встали на учет 18 взрослых и 5 подростков с активной формой туберкулеза, умерли 7 человек, в 2020-м – встали на учет 11 взрослых и 3 детей до 14 лет, умерли 4 человека. По состоянию на 24 марта в городе зарегистрированы 50 больных туберкулезом. 

Напомним, туберкулез – инфекционное заболевание с воздушно-капельным путем передачи. 

Заразиться туберкулезом может каждый, но наиболее высокий риск имеют люди, находящиеся в тесном контакте с больным активной формой. Источниками инфекции являются больные люди или животные, выделяющие во внешнюю среду микобактерии туберкулеза. Ведущие пути передачи туберкулезной инфекции – воздушно-капельный и воздушно-пылевой. Возбудители заболевания передаются от больных к здоровым с капельками мокроты при кашле, чихании, разговоре. К факторам риска, вызывающим повышенную восприимчивость человека к туберкулезу, можно отнести ВИЧ, курение (особенно более 20 сигарет в день), диабет, а также тюремное заключение. Развитию заболевания способствует и неполноценное питание, стрессы, неудовлетворительные условия труда и быта. 

Где провериться на туберкулез в Каменске? 

  • Каменский филиал ГБУ РО ОКЦФП, ул. Пушкина, 126. Тел. регистратуры: 7-45-24
    Время работы с 8.00 до 17.00. 
    При себе иметь паспорт, снилс. 
  • Флюорографический кабинет, ул. Пушкина 126. Тел.: 7-47-61
    Ежедневный прием: с 8.00 до 16.30 (Сб-Вс – выходной). 
    Выдача результата с 12.00 до 14.00.

О том, каким противотуберкулезным функционалом на сегодняшний день располагает каменский филиал «Областного клинического центра фтизиопульмонологии», кому положено бесплатное обследование и о новых методах лечения и диагностики, читайте в «ПИКе» № 12 от 31 марта.

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Автор: 24.03.2021
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