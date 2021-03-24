Новое металлургическое производство создают на площадях стальцеха обанкротившегося ООО «Донэкс». С помощью передовых технологий переработки отходов отрасли после переплавки будут получать сталь и чугун, а позже наладят выпуск собственной продукции из этого вторсырья.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 24 марта – «ПИК». Группа специалистов из Москвы, Липецка, Челябинска и Белоруссии трудится над организацией процесса в Донецке с сентября 2020 года. В ноябре здесь было создано предприятие АО «Донсталь», акционеры которого готовы выкупить часть площадей стальцеха. Планы работы у них минимум на пять лет вперед уже имеются.

По словам одного из акционеров, Андрея Рахматшаева, предприятие намерено стать резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Донецк» и в 2021 году рассчитывает инвестировать в проект (в том числе за счет лизингового оборудования) около 30 млн, в оборотный капитал – более 80 млн руб. Кроме того, около 30 млн с осени уже вложили в ремонт арендуемых помещений, восстановление механизмов.

Сейчас в штате АО «Донсталь» 25 работников, а при максимальной загрузке мощностей в три смены на производстве будут заняты более 100 человек.

Пока процесс в стадии пусконаладки, но уже в конце мая-начале июня должны провести первую плавку чугуна, а к августу этого года достичь месячной выработки 2 тысячи тонн.

Металл будут получать путем плавки из шихты (отходов металлургии) Лебединского горно-обогатительного комбината (Белгородская область). Второй этап проекта — производство изделий из металла. Кстати, не позднее 2022 года запланирована модернизация сталеплавильных печей.

Подробнее о новом производстве в моногороде — в свежем «ПИКе» от 24 марта.

Разливочную линию стальцеха специалисты АО «Донсталь» восстановили и подготовили к эксплуатации.

Советская формовочная линия «Донэкса» еще послужит новому металлургическому производству.