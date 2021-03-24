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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке возрождают металлургию

Одна сталеплавильная печь стальцеха объемом 5 тонн уже готова к работе. Таких в цеху две, обе будут восстановлены и заняты в производстве. В каждую загружается 6 тонн сырья и выплавляется 5 тонн стали.

бизнес

В Донецке возрождают металлургию

Елена Жукова
Опубликовано

Новое металлургическое производство создают на площадях стальцеха обанкротившегося ООО «Донэкс». С помощью передовых технологий переработки отходов отрасли после переплавки будут получать сталь и чугун, а позже наладят выпуск собственной продукции из этого вторсырья.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 24 марта – «ПИК». Группа специалистов из Москвы, Липецка, Челябинска и Белоруссии трудится над организацией процесса в Донецке с сентября 2020 года. В ноябре здесь было создано предприятие АО «Донсталь», акционеры которого готовы выкупить часть площадей стальцеха. Планы работы у них минимум на пять лет вперед уже имеются. 

По словам одного из акционеров, Андрея Рахматшаева, предприятие намерено стать резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Донецк» и в 2021 году рассчитывает инвестировать в проект (в том числе за счет лизингового оборудования) около 30 млн, в оборотный капитал – более 80 млн руб. Кроме того, около 30 млн с осени уже вложили в ремонт арендуемых помещений, восстановление механизмов.
Сейчас в штате АО «Донсталь» 25  работников, а при максимальной загрузке мощностей в три смены на производстве будут заняты более 100 человек.
Пока процесс в стадии пусконаладки, но уже в конце мая-начале июня должны провести первую плавку чугуна, а к августу этого года достичь месячной выработки 2 тысячи тонн.
Металл будут получать путем плавки из шихты (отходов металлургии) Лебединского горно-обогатительного комбината (Белгородская область). Второй этап проекта — производство изделий из металла. Кстати, не позднее 2022 года запланирована модернизация сталеплавильных печей.

Подробнее о новом производстве в моногороде — в свежем «ПИКе» от 24 марта.

Разливочную линию стальцеха специалисты АО «Донсталь» восстановили и подготовили к эксплуатации.
Советская формовочная линия «Донэкса» еще послужит новому металлургическому производству.
Очередную партию материалов для ремонта помещений стальцеха завезли производственники, его делают параллельно с подготовкой оборудования.

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Автор: 24.03.2021
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