В Донецке гостит доктор технических наук, профессор, академик Российской академии естественных наук (РАЕН), Российской академии космонавтики им К.Э. Циолковского Альберт Никитин. Действующий российский ученый в области ракетно-космической техники, лично знавший Сергея Королева и Юрия Гагарина, принимавший участие в подготовке первого полета человека в космос, уже не один год приезжает в Донскую «Ново-Гундоровскую Общину». Зачем?

ДОНЕЦК, Ростовская область, 24 марта – «ПИК». Альберт Николаевич — специалист по системам энергопитания летательных аппаратов, заслуженный испытатель космической техники, ветеран космодрома «Байконур», лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники.

В свое время будучи наслышан о группе единомышленников, создавших в Донецке, как оказалось, единственную в Россию подобного рода духовную Общину, где семьи совместно живут и трудятся, воспитывая детей, реализуя принципы общечеловеческих ценностей в духе православных традиций, при этом не делая главного упора на религию, Никитин захотел своими глазами увидеть этих людей. Кстати, 1 мая община отметит 20-летие — а это уже стаж успешного содружества ее членов.

Интерес академика возник не на пустом месте. Не исключено, что Донецк когда-нибудь сможет стать главной стартовой площадкой, откуда человечество шагнет в новую эру. Да-да, ни много ни мало! Дело в том, что Альберт Никитин, который имеет еще и медицинско-биологическое образование, с группой ученых в последние 25 лет занимается разработкой системы автотрофного питания по Вернадскому В.И. То есть ищут пути, как синтезировать органические вещества из неорганических.

Если коротко, то идея такова: человечество не должно и дальше истреблять растения и животных для питания, иначе это приведет к необратимой экологической катастрофе. Необходимо как можно быстрее (за период жизни двух поколений) перейти на новую систему питания – научиться синтезировать продукты, необходимые организму в минимальном количестве, но дающие качественно новую мощную энергию телу, максимально пробуждающую мыслительные способности мозга. Питание поменяет сознание, позволит выйти на новый уровень духовности. По мнению Никитина, люди с похожей системой ценностей живут в Донецкой Общине, поэтому им легче стать первопроходцами.

Академик дал «ПИКу» эксклюзивное интервью, рассказал, что происходило на командном пункте космодрома «Байконур» после знаменитой фразы Гагарина «Поехали!», как удалось предотвратить третью мировую и посещают ли Землю корабли иных цивилизаций.

Об этом — в ближайших номерах газеты.