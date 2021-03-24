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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменские каратисты стали призерами областного первенства по каратэ

спорт

Каменские каратисты стали призерами областного первенства по каратэ

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Опубликовано

Юные спортсмены из Каменска выступили на Первенстве Ростовской области по каратэ в составе команды клуба каратэ-до «Тори».  

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 24 марта – «ПИК». Первенство области по каратэ WKF «Весна-2021» проходило в Ростове 21 марта. 

Помериться силами на областном татами съехались более 340 сильнейших участников из Ростова, Шахт, Новочеркасска, Миллерова, Сальска, Азова, Каменска, а также из ДНР и ЛНР. На соревнованиях клуб «Тори» представил 15 спортсменов, из которых двое каменчан – Родион Буценко и Виктория Лутошкина. По итогам боев Родион стал обладателем серебра, Виктория завоевала бронзу. Тренирует ребят Александр Кравченко

— Поздравляю всех, кто занял призовые места, – обращается тренер А. Кравченко к своим подопечным. – Желаю тем, кому не удалось одержать победу, не отчаиваться! У вас все впереди!

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Автор: 24.03.2021
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