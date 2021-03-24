В биографии Юрия Миронцева, который исполнил одну из ключевых ролей в новой экранизация романа В. Шишкова «Угрюм-река», местом рождения значится Каменск-Шахтинский. О том, так ли это, «ПИКу» актер рассказал в эксклюзивном интервью.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 24 марта – «ПИК». В начале марта на «Первом канале» начался показ многосерийной драмы «Угрюм-река». Новая экранизация романа В. Шишкова получилась резонансной, многие сравнивают ее с сериалом 1968 года, где главные роли сыграли Людмила Чурсина и Георгий Епифанцев, и считают, что версия 2021 года проигрывает черно-белой кинодраме. Но мы не об этом.

Самое интересное, что роль черкеса Ибрагима исполнил наш земляк Юрий Миронцев, который относит себя к коренным жителям Каменска. Свой «секрет» «ПИКу» раскрыл сам актер. Оказывается, Юрий Миронцев родился в Обливском районе Ростовской области. Но его мама является уроженкой Каменска-Шахтинского, здесь проживает родня актера по материнской линии. Поэтому наш город Юрий по праву считает своей родиной.

О съемках в «Угрюм-реке», фильме «Ополченочка», своем бардовском и поэтическом творчестве Юрий Миронцев рассказал в эксклюзивном интервью «ПИКу», которое опубликовано в газете «ПИК» № 12 от 24 марта.