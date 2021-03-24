анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 24 марта
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 12-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Наш человек в «Угрюм-реке». Брутальный актер, сыгравший одну из главных ролей в сериале Первого канала — черкеса Ибрагима, часто отвечает на биографические вопросы, что его родина — Каменск-Шахтинский. «ПИК» попросил актера Юрия Миронцева ответить, действительно ли он наш земляк? »12-13
- Сдали тест перед визитом губернатора. Новый глава администрации В. Шевченко и другие официальные лица проверились на ковид в ожидании высоких гостей из области. /2-3
- При попытке увернуться от встречной. Маневры между дорожными ямами на улице Ворошилова привели к серьезному ДТП. /6-7
- «Карусель» для любимого песика. Раскручивая в воздухе собаку на поводке, девочка думала, что это невинная забава… »3
- «Исток» оштрафовали за Донец. Каменское водоснабжающее предприятие уличили в загрязнении реки Северский Донец и ударили по карману. За свои противоправные действия руководству придется выложить почти полмиллиона рублей. Официальная информация об этом опубликована на официальном сайте Росприроднадзора 18 марта. /2
- Прошли сквозь мины и огонь. Каменские военные выиграли отборочные соревнования «АрМИ-2021», как говорится, в домашних условиях — на Бородиновском полигоне — и взяли курс на Тюмень. /16
- Тканевые или все-таки медицинские? «Роскачество» проверило маски для лица и выяснило, что ни одна не гарантирует полной защиты от вирусов. /21
- Как Каменск был украинским. В бурном 2020 году каменчане пропустили один интересный юбилей — 100 лет назад Каменск вошел в состав… Украины. /22, 23