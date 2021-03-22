В музее завершены реставрационно-ремонтные работы. Новая экспозиция «История станицы Каменской» разместилась в двух обновленных залах.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 18 марта – «ПИК». Выставка, которая открылась в каменском музее 17 марта, посвящена 350-летию Каменска. Первыми посетителями стали учащиеся школы № 1 и студенты КХМТ. Также на открытии побывали члены городского казачьего общества, представители администрации.

Выставка интересна тем, что здесь можно узнать уникальные факты из истории станицы Каменской. На стендах представлены фото конца XIX — начала XX веков, оружие, старинные печати и награды казаков, экипировка для лошади и всадника и т.д. Всего на музейных стеллажах представлены более двухсот старинных экспонатов.

В настоящее время в музее работают четыре выставки: «Происхождение жизни на Земле», «Назад в СССР», «Творение души и рук». По словам директора музея Ирины Юрченко, после капитального ремонта в музее будет комфортно не только обычным посетителям, но и маломобильным группам населения и инвалидам. Для них приобретены телескопический переносной пандус, гусеничный лестничный подъемник, кнопки вызовов, светодиодное информационное табло, тактильные указатели с применением системы Брайля и т.д.