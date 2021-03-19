Городская прокуратура выявила нарушения при строительстве детского сада, который должен появиться на ул. Освобождения в рамках национального проекта.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 19 марта – «ПИК». Муниципальный контракт между администрацией Каменска и застройщиком ООО «Донстрой» был заключен 17 июля 2020 года. Цена составила почти 107 млн руб. (в том числе 10 млн — из федерального бюджета, 82 млн — из областного и чуть больше 15 млн — из местного).

— Мы выявили, что подрядчик серьезно отстает от календарного графика — на два месяца. Выполнив работы на 10 млн руб., неосвоенными оставались 5 млн руб., — комментирует старший помощник городского прокурора Наталья Громченко. — 9 марта в ходе очередной проверки мы установили, что администрация города конкретных мер для устранения нарушений не приняла.

Прокуратурой в адрес и.о. главы администрации города было внесено представление об устранении выявленных нарушений. Кроме того, претензии нашлись и к документам подрядной организации ООО «Дон-строй» — сорваны сроки предоставления актов выполненных работ.